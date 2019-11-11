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ÜMRANİYE'DE KOZMETİK İMALATHANESİNDE YANGIN

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜmraniye'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 23:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:35ÜMRANİYE'DE KOZMETİK İMALATHANESİNDE YANGIN

Gamze ŞİMŞEK/ DHA

'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Garip Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir kozmetik imalathanesinin bodrum katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını hemen kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, imalathanede hasar meydana geldi. Bir mahalle sakini, "Hafif bir yangın kokusu geliyordu. O an için mal sahibine verildi. Dolayısıyla hemen geldiler, yangın gittikçe büyüdü. Burası bir kozmetik üretim yeridir. Dumanlar çıkıyor, insanların rahat çalışmasına engel oluyor bu dumanlar. Yaralı, can kaybı yok çünkü kapalıydı. Saat 7'den sonra kimse kalmıyor. Alarmın çalmasıyla dumanın kokusuyla haber verildi. Şu an müdahale ediliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı bina

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

- ekiplerinin çalışması

-Sokakta bekleyen mahalle sakinleri

-Mahalle sakinleri ile röp

-Camdan bakan mahalle sakinleri

-Genel ve detay



Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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