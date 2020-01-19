Haberler » Güncel » Ümraniye'de kuran kursunda yangın - Haber

Ümraniye'de kuran kursunda yangın

ÜMRANİYE'de bir kuran kursunda yangın çıktı.

19.01.2020 02:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:28Ümraniye'de kuran kursunda yangın
ÜMRANİYE'de bir kuran kursunda yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 5 katlı Ulu Cami Kuran Kursu'nun dördüncü katındaki odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. , Dudullu ve Ünalan'daki itfaiye ekipleri yangına kısa süre müdahalesiyle söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kuran kursu yetkilerinden yangınla ilgili bilgi aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Kursa kursunda içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın çıktığı yerde hasar oluştu. ve polis ekipleri yangın çıkış nedeni araştırıyor.


- İstanbul

Kuran-ı Kerim, Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
16:10  Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
16:14  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması
16:14  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le...
16:13  Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)
19.01.2020 16:20:20