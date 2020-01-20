Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

ÜMRANİYE'de kuran kursunda yatılı kalan 6 öğrenciyi istismar ettikleri ve onlara eziyet ettikleri gerekçesi ile tutuklu yargılanan 3 sanık, "Çocuğun zincirleme cinsel istismarı" ve "Çocuğa eziyet" suçlarından toplam 139 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye 'de Fıkıh-Der'e bağlı Kuran kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri iddiasıyla haklarında "çocuğun cinsel istismarı" ve "eziyet" suçlarından dava açılan üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer I., Hacı S. B. ve Tarık B. ile avukatları ve mağdur 3 öğrenci ile avukatları katıldı.

KURSUN SORUMLUSU KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Kursun sorumlusu olan tutuklu sanık Ömer I., kendisine iftira atıldığını savunarak, "Bu adam malımı çaldı, gasp etti diyemezsiniz. Tek iftira atacağınız konu bu. Bu cemaati çökertme derdindeler. Allah huzurunda da bu insanlar benimle hesaplaşacak" dedi.

Tutuklu sanık Tarık B., kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Böyle bir iftiradan dolayı karşınıza geçtiğim için sizden ve heyetten özür dilerim. 12 yaşımdan beri 5 vakit namaz kılan bir insanım. Ben işletme okudum. Kendi dini dürtülerimi tatmin etmek için hocamın dizinin dibine çöktüm. Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum" dedi. Aynı zamanda diğer sanık Tarık B.'nin kardeşi olan Hacı Serkan B., kimseyi istismar etmediğini savunarak, "Üniversite bitirdiğim halde imam olmak istedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, kendilerine iftira atıldığını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istediler.

KURS SORUMLUSU 76 YIL 11 AY 22 GÜN CEZA ALDI

Kısa bir ara veren mahkeme, her üç sanığı da suçlu buldu. Mahkeme, sanıkların tümüne iyi hal indirimi yaptı. Ömer I., dört öğrenciye yönelik eyleminden dolayı "Çocuğun zincirleme istismarı" suçundan 70 yıl 3 ay 22 gün, üç öğrenciye yönelik, "Çocuğa eziyet" suçundan da 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

KARDEŞLERDE 62 YIL 6 AY CEZA ALDI

Tutuklu sanık Hacı S.B., iki öğrenciye yönelik eyleminden dolayı, "Zincirleme cinsel istismar" suçundan toplam 37 yıl 6 ay, kardeşi Tarık B. de, bir öğrenciye yönelik eyleminden dolayı "Zincirleme cinsel istismar" suçundan 25 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de bulunan bir kuran kursunda yatılı olarak kalan bazı öğrencilerin şikayeti üzerine kursta yönetici ve eğiticiler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede çocuklara 2014-2016 yılları arasında şiddet uygulandığı, plastikten yapılmış çekiç benzeri bir aletle ve içi bozuk para dolu bir çanta ile çocukların dövüldüğü, bazılarının da cinsel istismara uğradıkları belirtiliyor.

İddianamede bu kapsamda, sanık Ö.I.'nın 6 mağdur çocuğa yönelik "çocuğa karşı cinsel saldırı", "Çocuğa karşı eziyet", "Çocuğa karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından toplam 35 yıl 6 aydan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kursta eğitici olan sanık H.S.B'nin 2 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği gerekçesiyle 24 yıldan 45 yıla hapis cezası istenen iddianamede, yine kursta eğitici olan T.B'nin de bir çocuğa karşı "çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.