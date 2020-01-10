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Ümraniye'de market soygunu

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAÜmraniye'de bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı.

10.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:24
Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ DHA
'de bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay, İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin bir şubesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi cadde üzerindeki markete girdi. Soyguncu, silah göstererek kasiyer kadını etkisiz hale getirdi. Ardından kasadaki bir miktar parayı gasp eden soyguncu, yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, markette inceleme yaptı. Marketin güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde soygunu gerçekleştiren kişinin, 20-25 yaşlarında birisi olduğu tespit edildi. Ekipler, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bir mahalleli, 'Akşam saat 20.00 sıralarında mahallemizde bulunan markete maskeli bir şahıs girip çalışan personele silah çekip bir miktar para alıp olay yerinden kaçmıştır. Biz de olayı çalışan kişilerden duyduk dedi.
Ümraniye'de market soygunu

Ümraniye, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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