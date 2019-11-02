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Ümraniye'de minibüs alev alev yandı 3

ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI 3 Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.

02.11.2019 14:43
ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI 3
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Ümraniye Barajyolu Caddesi'nde ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsü bir anda alevler sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüsü saran alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.
Ümraniye'de minibüs alev alev yandı 3

Güncel

Kaynak: DHA


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