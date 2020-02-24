Haberler » Güncel » ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haber

ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA Ümraniye'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıKaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

24.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:27ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

Beykoz-Kadıköy seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin  kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

--------

-güvenlik kamerası

-genel ve detay



Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:32:06