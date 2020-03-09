Menü
Haberler ›› Güncel ››Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın - Güncel

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

Ümraniye'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi.

09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:02
Ümraniye 'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşın itfaiye ye haber vermesi faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesinde bulunan 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark ettiği yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş ise," Bir anda durduk yere çatıda yangın çıktı. Bizde hemen itfaiyeyi aradık haber verdik. Söndürdüler hemen itfaiye çok hızlı geldi büyümeden" diye konuştu.
Can kaybının yaşanmadığı olayda mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi.
(Cüneyt Sevindik/İHA) Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

Kaynak: İHA

Etiketler : Ümraniye, İtfaiye, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti