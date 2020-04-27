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ÜMRANİYE'DE MÜHÜRLENEN DEPODA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ 21 BİN TL CEZA YEDİ

Ümraniye'de depodan çok ses gelmesi üzerine rahatsız olan apartman sakinlerinin şikayet üzerine süt deposu mühürlendi.

27.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:01
Ümraniye'de depodan çok ses gelmesi üzerine rahatsız olan apartman sakinlerinin şikayet üzerine süt deposu mühürlendi. Depo yetkilisine 21 bin TL ceza kesildi
Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir süt deposundan gece çok ses gelmesi nedeniyle mahalle sakinleri tarafından belediyeye şikayet edildi. Yapılan şikayet üzerine depoya Ümraniye Belediyesi Zabıtası ile polis ekipleri gönderildi. Polis ve zabıta, devam eden çalışmayı durdurdu. Çalışmak için gerekli belgeleri talep eden yetkililere belge sunamayan depo çalışanı dışarı çıkartılarak depo üçüncü kez mühürlendi. Depoda bulunan çalışan ifadesi alınmak üzere Ümraniye Polis Karakolu'na götürüldü. Apartman sakinleri süt deposunun 24 saat çok gürültülü çalıştığını ve etrafa kötü koku saçtığı yönünde iddialarda bulundu. Sütün Ümraniye'deki depoya Bursa'da bulunan bir çiftlikten geldiği öğrenildi.
"GECELERİ UYUYAMIYORDUK"
Deponun bulunduğu binada 25 yıldır oturduğunu belirten Mehmet Cihan, "Bu arkadaş süt deposu olarak burayı 6 aydır kullanıyor. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk. 5-6 apartman sakini olarak dilekçe verdik. Burayı mühürlettik. 2 defa mührü kırıp çalışmaya devam etti. Ses dolayısı ile geceleri uyuyamıyoruz. Desibel ölçüm cihazı getirttik. 2 motordan sadece bir tanesini çalıştırdılar. Ona rağmen 9 desibel ses çıktı. 6 aydır ses yüzünden uyuyamıyoruz. Burada gece çalışılmasını kesinlikle istemiyoruz. Burada ruhsat yok, ruhsatsız çalışıyorlar" diye konuştu.
"ZABITAYA HABER VERDİK"
Apartman sakini Samet Doğan da "Ben de bu bina sakiniyim. En üst katta oturuyorum. Burada süt üretimi yapan bir arkadaştan dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz. En üst kata kadar ses geliyor. Biz de rahatsız olduğumuz için polis ve zabıta ekiplerine haber verdik. Onlarda sağ olsunlar yardımcı oldular. Diğer komşularımız işyeri ruhsatı olmadığını söylüyorlar. Zabıta ve Emniyet güçleri şu an mühürlediler. Daha öncede mühürlenmişti, mühürlenmemiş gibi davranarak üretime devam ettiler. Şimdi tekrardan mühürlendi. Tekrardan kırılmaz herhalde mühür, diye ümit ediyoruz" dedi. Apartman sakinleri olarak toplandıklarını anlatan Rahmi Akpınar, "Apartman sakinleri olarak toplandık. Rahatsız oluyoruz, gece uyuyamıyorduk. Biz çok fazla yere başvurmamıza rağmen olumlu bir geri dönüş alamadık. Bir defa gelip mühürlediler. Mührü kırıp çalışmaya devam ettiler. Daha sonra tekrar mühürlediler. İnşallah bu sefer kapalı olarak kalır. Bizde rahat ederiz vatandaş olarak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. ÜMRANİYE’DE MÜHÜRLENEN DEPODA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ 21 BİN TL CEZA YEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye, Zabıta, Güncel, Haber
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