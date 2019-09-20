Haberler » Güncel » Haber

Ümraniye'de orman yangını; kısa sürede söndürüldü

ÜMRANİYE'de, ormanlık alanda yangın çıktı.

20.09.2019 00:47Ümraniye'de orman yangını; kısa sürede söndürüldü
ÜMRANİYE'de, ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı ormanın yakınında bulunan sitenin sakinleri, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, yangını çıkarttığını ileri sürdükleri bir kişinin kaçtığını iddia etti.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Tepeüstü Yeşilvadi mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda çıktı. Ormanın yakınında bulunan sitenin sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ormanın 2 farklı yerinde de yangın çıktığı ihbarı geldi. Bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına site sakinleri de katkıda bulundu. Ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıkan yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, bölgede şüpheli bir kişiyi gördüğünü ileri süren, adını vermek istemeyen bir site sakini, "İtfaiye geldi. Hortum şurada patlayınca biz de ona yardım etmeye gittik. O arada adamı gördük. İki kişi üstüne çullandı. O arada kaçtı gitti. Onun yangına sebep olduğunu düşünüyoruz. Birkaç kişi de olabilir. Bir oradalardı, bir buradalardı. Yakarken görmedim" dedi.
Polis görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:17 Spor abdullah avcı beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
01:17 Spor atiba hutchinson işler bizim için yolunda gitmedi
01:14 Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
01:13 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)
01:12 Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı
01:10 Bodrum'da şüpheli ölüm
01:08 Plastik kasa imalathanesinde yangın