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Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara dalması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

15.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:16

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada toplam 5 araç zarar gördü.

1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Özer'in kullandığı 34 JD 4452 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. 5 araçta da hasar oluştu.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak çevredeki hastanelere kaldırdı. kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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