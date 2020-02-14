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Ümraniye'de otomobile çarpan cip takla attı

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı.

14.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:40Ümraniye'de otomobile çarpan cip takla attı

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Olay, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Cip, ters dönerek durabildi. Çevredekiler tarafından cipten çıkarılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Cip, vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü Mehmet İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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