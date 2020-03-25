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ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA

ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

25.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:46
ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA
ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.  Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza,  güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye 'de meydana geldi. İddiaya göre Çamlık Mahallesinde seyir halinde olan S. K. kontrolündeki 34 GDP 04 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından takla attı. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan S. K., kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkol muayenesinin ardından S. K.?nın 244 promil alkollü olduğu öğrenildi. S. K.?nın ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntü dökümü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ümraniye, Çamlık, Güncel

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