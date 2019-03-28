Ümraniye'de otoyolda tek teker giden motosikletli maganda kamerada

Kaynak: İHA

Ümraniye'de otoyolda tek teker giden motosikletli maganda kameradaİSTANBUL - Ümraniye'de otoyolda araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi. Ümraniye Şile Yolu üzerinde trafikte seyir halinde giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Otoyolda motosikletli bir maganda tek teker seyir halinde gitti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canının hiçe sayan maganda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli maganda tek teker yolda seyir halinde gidiyor. Şahıs ardından araçların arasından hızla geçip gözden kayboluyor.