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Ümraniye'de pazarların giriş çıkışları bariyerlerle ayrıldı

Ümraniye Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı genelgenin ardından Ümraniye'deki pazarlarda yeni tedbirleri uygulamaya başladı.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:34
Ümraniye'de pazarların giriş çıkışları bariyerlerle ayrıldı
Ümraniye Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı genelgenin ardından Ümraniye'deki pazarlarda yeni tedbirleri uygulamaya başladı. Belediye ekipleri pazarların giriş ve çıkışlarını ayırarak tedbirlerini arttırırken, maskesiz gelen vatandaşlara da maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı yeni genelgenin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, pazarlarda yeni tedbirleri hayata geçirdi. Ümraniye zabıtası genelge doğrultusunda daha pazar tezgahları kurulurken, pazarların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle ayırdı. Pazar tezgahları arasındaki mesafe ise 3 metreye çıkarıldı. Pazarcılar sık sık zabıta ekipleri tarafından maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlar için de tezgahlara uyarı yazısı bırakılarak ürünleri seçmemeleri istendi.

Pazarlara yönelik yeni tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam eden Ümraniye Belediyesi, aynı zamanda pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı. Pazarın girişinde bekleyen zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske verirken belediyenin girişlere yerleştirdiği dezenfektan ürünlerini kullanmaları istendi. Pazarda görev yapan pazarcılar ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ümraniye Belediyesi zabıta amiri Ergül Duman, "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda pazarlarımızda korona virüse karşı tedbir almak için pazarların girişinde bariyerlerle giriş ve çıkışı ayırdık. Ayrıca pazarın girişlerine el dezenfektanı koyduk, vatandaşları giriş ve çıkışlarda kullanmaları için. Pazarlarda sosyal mesafeyi korumak için tezgahlar arasında 3 metrelik mesafe oluşturduk. Vatandaşları ürünleri seçmemeleri konusunda da uyarıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ümraniye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ümraniye'de pazarların giriş çıkışları bariyerlerle ayrıldı - Haberler

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