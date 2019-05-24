Plastik Öğütücü Makinesine Düşen Genç Öldü

Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Esenkent Mahallesi bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek,düştü.

İŞÇİLER MAKİNEYİ DURDURDU

Karakuş'un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ URFA'YA GÖNDERİLDİ

Karakuş'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa'ya gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: DHA