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Ümraniye'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:08
'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik çalışması kapsamında bir aracı takibe aldı.
Ümraniye'ye Esenşehir Mahallesine kadar süren takip sırasında, İlkyaz Sokak üzerinde takip edilen araçtan polis aracına silahla ateş edildi.
Polisin karşılık vermesi üzerine ekisiz hale gelen araçtaki 3 kişiden B.T. yaralandı.
Polisin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
B.T. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer şahıslar yakalanarak emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Ümraniye'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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