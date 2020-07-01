ÜMRANİYE'DE POLİSİN KOVALADIĞI ARAÇ TAKSİ İLE ÇARPIŞTI; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÜmraniye'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı.

01.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:41
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Ümraniye'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
Olay, 27 Haziran 2020 tarihinde Ümraniye Altınşehir'de meydana geldi. Sokakta havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli, hafif ticari araçla kaçtığını belirleyerek çevrede aramalar yaptı. Araç bir süre sonra devriye gezen polisler tarafından bir sokakta görüldü.
KAZAYA NEDEN OLDULAR 3 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerin aracı, cadde üzerinde ilerleyen taksiyle çarpıştı. Kazada, taksideki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, hafif ticari aracın içindeki Duhan G., Resul K., Ali B., Batuhan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemelerde şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
OLAY ANI KAERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; polis otosundaki ekiplerin, şüpheli aracı cadde üzerinde aradığı, hafif ticari araçtakilerin polis ekiplerinden kaçtıkları, şüphelilerin aracının cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen taksi ile çarpıştığı ve polislerin araçlarından inerek şüphelileri gözaltına aldıkları görülüyor. ÜMRANİYE’DE POLİSİN KOVALADIĞI ARAÇ TAKSİ İLE ÇARPIŞTI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber
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