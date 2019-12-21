Haberler » Güncel » Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haber

Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

ÜMRANİYE'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı.

21.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı
ÜMRANİYE'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 şüpheli yaralı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay, saat 18.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil,  uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı. Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polisi alarma geçiren olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin aracında inceleme yaptı.

Görgü tanıkları "15-20 el silah sesi duyduk. Polise ateş açtılar. Polis de birini vurarak yaraladı" dedi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Uyuşturucu Ticareti, Sancaktepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:42   Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık... - Haber
20:42   Erdoğan: "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için... - Haber
20:41   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
20:35   Kozan'a şehit ateşi düştü - Haber
20:35   Çorum tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Haber
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
21.12.2019 20:44:32