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Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı

Ümraniye'de silahlı iki şahsın tartışması kanlı bitti. Saldırgan, tartıştığı kişi arkasını döndüğü sırada defalarca tetiğe bastı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybederken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46

Geçtiğimiz pazar günü gece saat 01.45 sıralarında 'de meydana gelen olayda, Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen şahısla bir dükkan önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındaki şahsa tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti.

Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada saldırgan şahıs silahını çekip art arda tetiğe bastı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Silahlı saldırgan tetiğe basmaya devam ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"2 TANE KAFASINA GELMİŞ"

Olayın gerçekleştiği noktada esnaf olan Taner Günaydın, "Bizim dükkanımız kapalıydı o saatlerde. Saat 2'ye doğru bir arkadaş beni aradı. 'Abi dükkanın önünde bir şeyler olmuş, emniyet şeridi çekilmiş, birini vurmuşlar galiba' dedi. Ben arkadaştan başka bilgi alamadım, buradan geçerken görmüş. Ertesi gün geldiğimde ikiye çeyrek kala yan dükkanın önünde bizim dükkanımıza da sürekli gelip giden birinin vurulduğunu öğrendim. Önce bir el ateş edilmiş yere düşmüş ölen şahıs, sonra yanına gelip 4, 5 el daha etmişler. 2 tanesi kafasına gelmiş. Duyduğumuz bu şekilde" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırgan şahsın arkadaşına defalarca ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (18)
METEHAN:meşru müdafa
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EFENDİ:ADAM ÖLDÜRMEK SUÇ AMA BİR ADAMIN GURURUNU SÜREKLİ TOKAT ATARAK KIRMAMAK GEREK!
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ADALETSİZADALET:Vuran da vurulan da chenemmede mi?
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1907:ALLAH ISLAH EYLESİN
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MERZİFONLEE:Olayın sonu da başlangıcı da kötü, herkes dayı mafya olmuş memlekette...
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MİTTTTTT:ADAMI TOKATLARSAN SONU BU OLUR. AZ AKILLI OLUN YAA
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BUĞRA:vurulan sanki kaşınmış biraz. Tokatlama vs. yedirememiş olabilir
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OLMSİZHASTASINIZ:arkadaş siz manyakmısınız. Artık birini öldürmek bu kadar basit sebeplerle haklımı olmaya başladı. Ülkecek kabul ettiğimiz onayladığımız şeylere bakın ya
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13 4
D.PAŞALI:Demek ki neymiş? ben asarım keserim edası bir yere kadar, karşındakinin damarına basarsan işlemlerin yetişirse öğlen''e yetişmez ise ikindi''ye selanı verirler.
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20 5
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ANK:Tokat atan kendini baba sanan zavallilar video size gelsin .Delikanliya tokat atilmaz.sonunuz boyle olur.
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