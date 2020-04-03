Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yandı
Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yanarken, sürücü ve iki yolcu kazayı yara almadan atlattı.
03.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:08
Tuncay Y.'nin kullandığı otomobil, Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek otomobilde bulunanlarla dışarı çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA