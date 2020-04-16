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ÜMRANİYE'DE SICAK HAVAYI GÖREN VATANDAŞLAR CADDEYE AKIN ETTİ

Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHATürkiye'de Koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor.

16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:10
ÜMRANİYE'DE SICAK HAVAYI GÖREN VATANDAŞLAR CADDEYE AKIN ETTİ

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Türkiye'de Koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bugün Ümraniye 'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.

Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor. Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, "İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, "Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel
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