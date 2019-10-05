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Ümraniye'de şiddetli rüzgara dayanamayan çatı uçtu

ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYAN ÇATI UÇTUHaber-Kamera Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu.

05.10.2019 05:21
ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYAN ÇATI UÇTU
Haber-Kamera Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.
Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.
KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ
Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim dedi.
Ümraniye'de şiddetli rüzgara dayanamayan çatı uçtu

İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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