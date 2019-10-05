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Ümraniye'de şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı uçtu

ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu.

05.10.2019 07:34Ümraniye'de şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı uçtu
ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.
Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.
"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"
Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.



İstanbul, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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