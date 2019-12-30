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Ümraniye'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

30.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:00 Ümraniye'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu
Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kars Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, elektrik kabloları da yola savruldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı uçan evde inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Bulut Yıldız, "Biz işten geldik. Bir ses duyduk. Koşa koşa geldik. Durum bu vaziyette. Altta direk filan vardı. Kıvılcımlar filan çıkıyordu. Yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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