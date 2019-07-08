08.07.2019 21:12
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Ümraniye'de silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu

Ümraniye

ÜMRANİYE'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

ÜMRANİYE'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Müteahhit gözaltına alınırken, göğsünden yaralanan avukat Hüseyin Y.'nin  sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi. Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet Sabri K., olayın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Mehmet Sabri K. ise Ümraniye Asayiş Büro amirliğine teslim edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Mehmet Sabri, Ümraniye, Güncel

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