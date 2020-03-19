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Ümraniye'de silahlı dehşet

Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

19.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:06
Ümraniye 'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırının hedefi olan kadın ile o sırada yoldan geçen bir vatandaş, seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra silahla kendisini kafasından vurarak ağır yaralandı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre saplantılı şekilde aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şahıs silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı. Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra silahı kendi kafasına doğrultup ateş ederek kendisini ağır yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören bir vatandaş, "Sabah 4-5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu. Adam bir el daha ateş etti, ardından kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi ambulansı aradık 3 yaralı vardı" dedi.
(İHA) Ümraniye’de silahlı dehşet

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de silahlı dehşet
Etiketler : Ümraniye, Sabah, Güncel

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