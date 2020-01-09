ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA

-Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdıran şüpheli kaçtı. Yaralı olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ ÜMRANİYE'de tartışan iki kişiden biri diğerine arkasını döndüğü sırada defalarca kurşun yağdırdı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen pazar günü Tantavi Mahallesi, Menteşoğlu caddesinde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındakine tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti. Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada süpheli silahını çekerek ateş etmeye başladı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırganın Hasan B.'ye defalarca ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan B.'nin şüpheliye tokat attığı görülüyor. Daha sonra Hasan B. yürüdüğü sırada diğeri arkasından art arda ateş ediyor. Arkası dönük olan Hasan B. silahına davranamadan kurşunların hedefi oluyor.

Görüntü Dökümü:

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-İkilinin tartışması

-Hasan b. Yürümesi

-Saldırganın ateş etmesi

-Vurulanın yere düşmesi

-Saldırganın kaçması

-Vurulanın başında bir kadının ağlaması

-Ölen Hasan Bilik fotoğrafı