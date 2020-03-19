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Ümraniye'de silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Ümraniye'de silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına silahla ateş ederek yaraladı.

19.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:50
Ümraniye 'de silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
İSTANBUL - Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına silahla ateş ederek yaraladı. O sırada yoldan geçen vatandaş da kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinde kendi hayatına son verirken, şahısların isimleri belli oldu.
Ümraniye Yamanevler Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Serdar T. isimli şahıs, saplantılı şekilde aşık olduğu Sevgi F. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti. Sevgi F. ayağına gelen kurşunla yaralandı. O sırada yolda yürüyen Eray E. de seken kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Serdar T. ardından silahı kendi başına doğrultarak ateş etti. Serdar T. hayatını kaybederken, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ümraniye’de silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Etiketler : Ümraniye, 3. Sayfa

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