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ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı kişi, çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:02 ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU
ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı  kişi,  çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 14.00 sularında Mahellesi Şengül sokakta üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Elinde tabanca bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, market çalışanlarını tehtdit ederek kasadaki paraları istedi. Bir miktar parayı aldıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan soyguncu aranıyor. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken.marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin incelemesi

-Güvenlik kamerasını inceleyen polisler

-Gen el ve detay 


- İstanbul

Altınşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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