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Ümraniye'de silahlı soygun

Marketten detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Ümraniye'de silahlı soygun İSTANBUL (AA) – Ümraniye'de bir markette gelen silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

10.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:45
Marketten detaylar
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 'de silahlı soygun
İSTANBUL (AA) – Ümraniye'de bir markette gelen silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre İnkilap Mahallesi İlk Kurşun Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı şüpheli marketin kasiyerini silah zoru ile ektisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı,
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayla yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri markette delil çalışması yaparken şüphelinin kimliğinin tespiti için marketin ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Ümraniye'de silahlı soygun

Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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