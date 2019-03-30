Ümraniye'de Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Kaynak: DHA

ÜMRANİYE'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde darp izleri bulunan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olay Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yaşayan bir kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Polisin yaptığı incelemede cesedin 33 yaşındaki Süleyman Çakman'a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde silah ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - İstanbul