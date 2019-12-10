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Ümraniye'de Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı

İstanbul Ümraniye'de özel harekat polisi üniformasıyla gezen bir kişi bekçilerin dikkatini çekti. Kimlik kontrolü yapılan kişinin Suriyeli olduğu tespit edildi. Üzerinde tabanca bulunan şahıs gözaltına alındı.

10.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:19

'de devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurup, kimlik kontrolünü yaparak üzerini aradı. uyruklu olduğu anlaşılan kişinin, özel harekat polisi üniforması giydiği görülürken, üzerinde yapılan aramada bıçak ve kuru sıkı tabanca bulundu.

ÜZERİNDEN TABANCA ÇIKTI

Ümraniye'de dün devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Özel harekat polisi üniforması giydiği görülen kişinin, yapılan kimlik sorgulamalarında Suriye uyruklu Ahmad Alatef olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenen şüphelinin, üzerinde yapılan aramada 1 bıçak ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu şüphelinin alınan ifadesinin ardından emniyet tarafından savcılığa bilgi verildi. Savcılık, herhangi bir suça karışmadığı gerekçesiyle şüphelinin serbest bırakılması talimatını verdi.

TABANCAYA EL KONULDU

Suriye uyruklu şüpheli, kuru sıkı silah taşıma suçundan bin 294 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Kuru sıkı tabanca, bıçak ve üniformaya el konuldu.

Ümraniye'de Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı

Ümraniye, Suriye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (10)
AHMET:bu gençlerin suriyeden bu gün geldiğini zan eden eşekler. nerede ise on yıl olduğunu bilmeden, neden ülkesinde savaşmıyormuş diye yazarken beyinsiz olduklarını ortaya koyuyorlar. belliki bu genç bizim özel harekat polislerimize özenmiş. onu serbest bırakmak yerine özel harekata alsalar da suriyede hizmete gönderseler en azından bir katkısı olurdu ülkesine.
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GRİ SAÇLI ADAM:Niye sınır dışı etmezsiniz ki. . . .
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JABBO:kahramanlıgını ülkesinde yapsaymış zevzek
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ADANALİ ASFALT RİZA:Sakami ne esat bunlardan kurtuldu cekeceyimiz var bunlardan
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FİGOOO:KENDİ ÜLKEMDE YABANCIYIM HARAM ZIKKIM OLSUN NE KADAR HAKKIM VARSA, ŞUNDAKİ RAHATLIK BENDE YOK YETER BE
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XXX:BUNU YAPAN TÜRK OLSA ÇOKTANNNN HAPSİ BOYLAMIŞTI
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A:yav he he
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LA HAVLEE:yaw arkadaş sınır dışı edin niye serbest bırakıyorsunuz anlam veremiyorum ne hale geldik ya
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TÜRK:GİTSİN MEMLEKETİNDE GEZSİN
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DOĞRUCU DAVUD:verilen cezaya bak. . .
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