Haberler » Güncel » Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Haber

Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı

ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı.

18.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:37Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüsten, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfiaye ve polis ekiplerine verdi. Midibüsün yanında araçlarını daha uzağa çekti. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bazı görgü  tanıkları "Alevler yükselmeye başladı bir anda.Yanındaki arabaları  çektik,itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 14:01:45