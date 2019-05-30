Ümraniye'de "Tarihimizi Keşfedelim" projesi hayata geçirildi.

Yaşadıkları şehrin tarihi yerlerini kitaplarda gören ve okuyan öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile Sultan Ahmet Meydanı, Yere Batan Sarnıcı ve Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek hem tarihi öğreniyorlar hem de güzel bir gün geçiriyorlar. Tarihine sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan projede her gün 50 öğrenci bilinçlendiriliyor.

Tarihsel ve kültürel gezilere katılan öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile kitaplarda gördüklerini şimdi yerinde uzman öğretmeler ve rehberler sayesinde inceleme görme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Öte yandan gezilerde yer alan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Kaynak: Bültenler