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Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu

ÜMRANİYE'de şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu.

30.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:14 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu
ÜMRANİYE'de şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokakta düşen çatı elektrik direkleri ve kablolara zarar verdi. 

Olay, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Kars Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokağa düşen çatı elektrik direklerine ve kablolarına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri istendi. Yaşanan olay nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Mahalle sakini Bulut Yıldız, "Biz işten geldik. Saat altı çeyrek falandı. Kütürtü sesi geldi. Biz herhalde amcamların çatısı uçtu dedik. Koşa koşa geldik. İşte durum bu vaziyette. Altta direk vardı. Ateşler, kıvılcımlar çıkıyordu. Hemen elektrik ekiplerini aradık, 2 saatte gelecek. İtfaiyeyi aradık, 10 dakika sonra geldi. Elektrik ekipleri hala gelecek. Yaralı ve can kaybı yok Allah'a şükür.  Burada bir araba vardı da Allah'tan ağabeyimiz işteydi. Sıkıntı yok araba yok şu anda. Ama şu araba alınamıyor, elektrik akımı olduğu için" dedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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