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Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın

ÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.08.2019 16:55 Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın
ÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Yangın saat 15.30 sularında Ümraniye Koç Yiğit Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Tekstil atölyesinin bayram tatilinde olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.



Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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