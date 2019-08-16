Haberler» Güncel» Haber

ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.08.2019 16:58
ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
ÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Yangın saat 15.30 sularında Ümraniye Koç Yiğit Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Tekstil atölyesinin bayram tatilinde olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Ümraniye, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:32   Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı
17:32   Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı (2)
17:32   PROF.DR. NACİ GÖRÜR: FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
17:31   Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
17:30   Gölcük depremi için 50 araçlık konvoy
17:30   Satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü
17:29   Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı