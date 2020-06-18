ÜMRANİYE'DE TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ

ÜMRANİYE'de trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki maske denetimi yaptı.

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:43
ÜMRANİYE'de trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki maske denetimi yaptı. Vatandaşların maske taktıkları görülürken, ekipler yolcualara bilgilendirme yaptı.
İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde minibüslere ve otobüslerinde maske denetimi yaptı. Denetimlerde yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Toplu taşımayı kullanan yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. ÜMRANİYE’DE TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ümraniye, Güncel, Haber

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