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Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı

Ümraniye ilçesindeki trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

30.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:10
ilçesindeki trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ihlamurkuyu Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı 34 YPA 60 plakalı otomobil ile ters yönden gelen 34 KT 4984 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı

Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA


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