05.07.2019 15:17
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Ümraniye'de uyuşturucu madde yetiştiren şahıs yakalandı

Ümraniye

Ümraniye'de uyuşturucu madde imalatı yapan Osman Oğuzhan K.(31) yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de uyuşturucu madde imalatı yapan Osman Oğuzhan K.(31) yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin şahsı yakaladıkları adreste yaptıkları aramalarda 4 kök Hint keneviri ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de 24 Haziran Pazartesi günü, Atatürk Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda Osman Oğuzhan K.(31) isimli şahıs yakalandı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan elektrikli sisteme bağlı bez gardrop içerisinde saksılar içerisinde 4 kök Hint keneviri, 3 adet tabanca, 11 adet fişek, 1 adet F serisi 1 ABD doları ele geçirildi.

Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

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