26.06.2019 15:46
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ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÜMRANİYE

Ümraniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Ümraniye 'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde satışı yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. 40,66 gram skunk, 3 extascy hap, tabanca, 2 uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 40 lira ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Armağanevler Mahallesi'nde Erkan Ç.(36) ve arkadaşlarının uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda uyuşturucu maddeleri Erkan Ç. ile birlikte satan Hasan D.(31) ve Uğur Y.(24)'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 adreste ve 3 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda 40,66 gram skunk, 3 extascy hap, tabanca, 2 uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 40 lira ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Hasan D.'nin 9 farklı suçtan kaydı bulunduğu, 6 farklı suçtan ise aranma kaydı olduğu öğrenildi. Erkan Ç.'nin 14 suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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