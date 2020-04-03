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ÜMRANİYE'DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Çağrı ÇALIŞKAN/ Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için "Evde Kal" çağrılarına rağmen Ümraniye'de vatandaşlar sokağa çıktı.

03.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:13
ÜMRANİYE'DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Çağrı ÇALIŞKAN/

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için "Evde Kal" çağrılarına rağmen Ümraniye 'de vatandaşlar sokağa çıktı.

"Evde Kal" çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı görünce sokağa çıktı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nin kalabalık olduğu görüldü.

Soyadını vermek istemeyen 78 yaşındaki Reşat adlı vatandaş, "Sokağa haftada 1 defa çıkıyorum. Burada tanıdık bir manav var. Bana verdi bunları satayım diye. Ben devamlı çıkmıyorum dışarı. Bugün bana polis geldi. Belediye ücretsiz erzak verecekti bana vermedi henüz. İki gündür uğraşıyorum. Polis geldi. 155'i aradık. İnşallah bir iki güne gelecek." dedi.

Sabahattin Kaygusuz da, "Güneş var diye çıktım 15 dakika. Evde engelli birisi var mesela onu çıkarmıyorum. Hanım engelli. 65 yaşındayım. 20 günden beri ilk defa dışarı çıktım. O da güneş var diye." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL)

-Alemdağ caddesinden detaylar

-Vatandaş röportajı

-Alemdağ caddesinden detaylar

-Muhabir Anonsu(İlkay DİKİCİ)

(CEP TELEFONU)

-Ümraniye'deki kalabalıktan detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ümraniye, Polis, Güncel
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