Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı

Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının kendi binasına sıçramasına engel olmak isteyen bir kişi elindeki su dolu damacanayla çatıya çıkarak müdahalede bulundu.

YANGINI GÖRENLER POLİSE BİLDİRDİ

Yangın saat 14.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurluyu Mahallesi Esenköse sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan çıkan alevleri fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine Ümraniye ve Dudullu itfaiyeleri sevk edilirken polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.

DAMACANA İLE YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEDİ

Alevlerin bitişik binaya sıçraması üzerine bir kişi elindeki damacana ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlere itfaiye ekipleri merdiven aracıyla müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evde oturan yaşlı bir kadın yangını gözyaşlarıyla izledi.

Kaynak: DHA