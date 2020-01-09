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Ümraniye'de yangın çıkan ambalaj deposu havadan görüntülendi

Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi'nde ambalaj deposunda yangın çıktı.

09.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:03Ümraniye'de yangın çıkan ambalaj deposu havadan görüntülendi
'de İMES Sanayi Sitesi'nde ambalaj deposunda yangın çıktı. İşçiler çalıştığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan depo drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi C Blok'ta ambalaj deposu olarak kullanılan iş yerinde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada içeride çalışan işçilerden bazıları yangına müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahalede ederek, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın çıktığı sırada yan taraftaki iş yerinde çalışan Aytekin Çetinkaya, "Biz yan taraftaki dükkanda çalışıyorduk. Bir anda yangın alarmı çaldı. Boşaltın dediler. Dışarı çıktık tutuşmuş yanıyor kaynaktan çıkmış. Biz de boşalttık itfaiye geldi hemen, olay böyle gerçekleşti. 5 dakikada müdahale ettiler, söndürdüler" diye konuştu.

Yangın çıkan yerde işçi olarak çalışan Fatih Keleş. "Üst katta yapılan bir kaynak sebebiyle, kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle çıktı, depo olarak kullanılıyordu. Büyük ölçüde koliler var, yarım saat öncesine kadar yoğun duman vardı. İtfaiye tavanı kırarak dumanın çıkmasını sağladı. Şu anlık bir şey gözükmüyor "diye konuştu

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıktığı iş yeri drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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