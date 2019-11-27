ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ; YOĞUN DUMANDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın birini katında katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesinde.6 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede vatandaşları uzaklaştırarak itfiaye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

CAMDA, BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını elleriyle ve bez parçalarıyla kapattı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahsur kaldığı daireden kurtarılan Ahmet Akça "En üst kattaydım. Bir anda bina duman kapladı. Dışarı çıkamadık, mahsur kaldık .İtfiaye kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Daireden çıkan yoğun duman

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahsur kalanlardan görüntü

-Cam ve balkonlarda bekleyenlerden görüntü

-Ağızlarını kapatmaları

-Kurtarma çalışmaları

-Aşağıya indirmeleri

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul