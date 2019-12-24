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Eşi olduğunu iddia eden kadını döven adama vatandaşlar müdahale etti

İstanbul'da eşi olduğunu söyleyen bir kadının saçını çekip tokat atan şahsa o sırada yoldan geçmekte olan başka bir vatandaş müdahale etti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kadının olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

24.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:31

İstanbul 'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, "O benim karım" dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DAYAK YİYEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadını döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Eşi olduğunu iddia eden kadını döven adama vatandaşlar müdahale etti

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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