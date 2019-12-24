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Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada

ÜMRANİYE'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:32
ÜMRANİYE'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.
Geçtiğimiz ay 'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.
Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada

Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA


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