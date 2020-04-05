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Ümraniye'de yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Ümraniye'de polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın yaptı.

05.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:33
Ümraniye'de yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın
Ümraniye 'de polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın yaptı. Baskın yapılan kıraathanede bulunan 9 kişiye 789'ar TL idari para cezası kesildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ve 9 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden her bir şahsa 789 TL tutarında idari para cezası kesildi. Şahısların yapılan sorgusunda Adem P. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu anlaşılarak, şahsa konu ile ilgili gerekli tebliğler yapıldı. Ayrıca İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yeri sahibine 3 bin 150 TL tutarında idari para cezası uygulanarak, iş yeri mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümraniye, Polis, 3. Sayfa
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