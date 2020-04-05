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Ümraniye'de yasağa uymayan kahvehane mühürlendi

Ümraniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

05.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:26
Ümraniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine iş yerini denetledi.
Denetimde iş yerinin açık olduğu ve içeride 9 kişinin bulunduğu belirlendi.
İş yeri sahibi ve 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 789'ar lira idari para cezası işlemi uygulandı.
Kıraathanede bulunan Adem P.'nin yoklama kaçağı olduğu ve gerekli tebliğin yapıldığı bildirildi.
Ümraniye İlçe Zabıta ekipleri de iş yeri sahibine 3 bin 150 lira idari para cezası kesti ve iş yerini mühürledi. Ümraniye’de yasağa uymayan kahvehane mühürlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel

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Ümraniye'de yasağa uymayan kahvehane mühürlendi
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