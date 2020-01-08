Haberler » Güncel » ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN - Haber

ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

Murat KORKMAZ / İSTANBUL Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

08.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:45ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL

'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi



Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:10  Tarsus'ta "Alo Çöp Taksi" hizmete girdi - Haber
19:08  Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Haber
19:08  RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ - Haber
19:07  Ümraniye'de atölye yangını - Haber
19:01  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 19:10:43